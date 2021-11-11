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В Улан-Удэ множество домов останутся без холодной воды

В Улан-Удэ множество домов останутся без холодной воды
Общество,  Фото:pexels.com
Отключение необходимо для аварийно-восстановительных работ

В Улан-Удэ произойдёт отключение холодной воды. Воду отключат с 23:00 15 ноября до 6:00 16 ноября.

Причина – проведение аварийно-восстановительных работ на станции на улице Краснодонская, 4. Администрация Улан-Удэ обратилась к горожанам с просьбой «отнестись с пониманием».

Список адресов:




отключение воды

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