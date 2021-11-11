При себе у мужчины было охотничье оружие
В 4 км севернее села Шинестуй Мухоршибирского района Бурятии, на общедоступных охотничьих угодьях, государственный инспектор Бурприроднадзора задержал нарушителя с огнестрельным охотничьим оружием модели «КО – 91/30», калибра 7,62х54. У мужчины не было разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Оружие было конфисковано.
- В соответствии с Правилами охоты из Приказа Минприроды РФ № 477 от 24.07.2020 года, при осуществлении охоты физические лица обязаны иметь при себе: охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, в случае осуществления охоты в общедоступных охотничьих угодьях - разрешение на добычу охотничьих ресурсов, - пояснили в пресс-службе Бурприроднадзора.
За нарушение правил охоты грозит штраф до четырёх тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или лишения права осуществлять охоту на срок до двух лет; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати пяти тысяч рублей с конфискацией орудий охоты. Незаконная охота влечёт за собой и уголовную ответственность. Нарушителям грозит до пяти лет колонии.
В Бурятии задержали охотника, не имеющего разрешения
Общество, Фото:
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