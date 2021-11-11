Минпромторг Бурятии с нарушением выдавал субсидии по нацпроекту

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Прокурорская проверка выявила ряд нарушений



Прокуратура Бурятии проверила соблюдение закона при реализации государственных программ, национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в деятельности министерства промышленности, торговли и инвестиций республики.



Выявлено, что министерством не дана оценка бездействию регионального фонда поддержки малого предпринимательства в связи с непредставлением получателем займов документального подтверждения их целевого использования.



Вскрыты нарушения при предоставлении субсидий на реализацию инновационных проектов и на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса по договорам лизинга.



- Министерством принимались заявки претендентов на предоставление субсидии, не отвечающие установленной законом форме, не во всех случаях они рассматривались своевременно, на портале минпромторга не размещалась информация о предоставлении либо об отказе в предоставлении предпринимателям субсидии, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Кроме того, допущена возможность коррупционных проявлений в связи с включением в состав конкурсной комиссии генерального директора получателя субсидии.



Региональному министерству промышленности, торговли и инвестиций внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

