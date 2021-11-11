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Минпромторг Бурятии с нарушением выдавал субсидии по нацпроекту

Минпромторг Бурятии с нарушением выдавал субсидии по нацпроекту
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Прокурорская проверка выявила ряд нарушений

Прокуратура Бурятии проверила соблюдение закона при реализации государственных программ, национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в деятельности министерства промышленности, торговли и инвестиций республики.

Выявлено, что министерством не дана оценка бездействию регионального фонда поддержки малого предпринимательства в связи с непредставлением получателем займов документального подтверждения их целевого использования.

Вскрыты нарушения при предоставлении субсидий на реализацию инновационных проектов и на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса по договорам лизинга.

- Министерством принимались заявки претендентов на предоставление субсидии, не отвечающие установленной законом форме, не во всех случаях они рассматривались своевременно, на портале минпромторга не размещалась информация о предоставлении либо об отказе в предоставлении предпринимателям субсидии, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Кроме того, допущена возможность коррупционных проявлений в связи с включением в состав конкурсной комиссии генерального директора получателя субсидии.

Региональному министерству промышленности, торговли и инвестиций внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. 
прокуратура

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