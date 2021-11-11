Деньги отправят в доход страны
Приговором Еравнинского районного суда Бурятии от 19 июля бывший сотрудник ГИБДД признан виновным в совершении пяти преступлений по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом через посредника взятки». Приговор суда вступил в законную силу.
В результате преступлений осуждённый получил 262 тысяч рублей.
В связи с этим прокурор района направил в суд исковое заявление о взыскании с виновного лица указанной суммы в доход Российской Федерации.
Железнодорожный районный суд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил. Решение суда не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии экс-сотрудник ГИБДД вернёт сумму взятки
Общество, Фото:
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