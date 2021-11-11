В Бурятии экс-сотрудник ГИБДД вернёт сумму взятки

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Деньги отправят в доход страны



Приговором Еравнинского районного суда Бурятии от 19 июля бывший сотрудник ГИБДД признан виновным в совершении пяти преступлений по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом через посредника взятки». Приговор суда вступил в законную силу.



В результате преступлений осуждённый получил 262 тысяч рублей.



В связи с этим прокурор района направил в суд исковое заявление о взыскании с виновного лица указанной суммы в доход Российской Федерации.



Железнодорожный районный суд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил. Решение суда не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



