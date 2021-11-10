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Мэр Улан-Удэ поручил вывезти накопившийся мусор в течение 3 дней

Мэр Улан-Удэ поручил вывезти накопившийся мусор в течение 3 дней
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Перед региональным оператором поставлена задача вернуться в нормальный график

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков дал поручение руководителям районных администраций проконтролировать вывоз скопившегося мусора в течение ближайших трёх дней: среды, четверга и пятницы. Задача очистить контейнерные площадки в такой срок была поставлена перед «Экоальянсом» сегодня на планерном совещании в администрации Улан-Удэ.

- Я попрошу глав районных администраций держать на контроле этот вопрос, а также проконтролировать выход озвученного количества машин в каждом районе. И на разгребание накопившихся завалов три дня: среда, четверг и пятница, чтобы в субботу и воскресенье опять не накопить, - подчеркнул мэр.

Проблемы с вывозом мусора возникли из-за долгов регионального оператора перед подрядчиками. По словам директора «Экоальянса» Дмитрия Дружинина, на сегодня в Октябрьском районе работает 21 единица техники, в том числе 14 единиц спецтехники и 7 бортовых. В Советском районе – 15 единиц техники и в Железнодорожном – 13 единиц.

- Ситуация сохраняется достаточно сложной. Проблема усугубилась тем, что компания «Бабр», которая обслуживала Железнодорожный район, также ещё являлась подрядчиком по Муйскому району. Пришлось срочно туда направлять одну машину, два водителя уехали в Таксимо. Это опять же в условиях того, что и так не хватает машин и водителей. И ещё ситуация усугубилась заболеваемостью – у нас несколько водителей просто выбыли, срочно искали людей, и пару дней две машины просто простояли из-за того, что отсутствуют водители, - сообщил Дмитрий Дружинин.

Сейчас, по его словам, проблема решена, все машины укомплектованы и вышли на линии. В Октябрьский и Железнодорожный районы дополнительно направлены по две машины. Кроме того, на следующей неделе ожидается дополнительная техника от регионального оператора Иркутской области «РТ-НЭО». Такая договорённость между компаниями была достигнута по итогам прошедшей на прошлой неделе встречи, на которой в том числе обсуждались вопросы «взаимной поддержки».

- Сейчас основная задача разгрести завалы, которые накопились, и на следующей неделе задача вернуться в нормальный график, в первую очередь, по частному сектору. Я думаю, что до конца следующей недели в график войдём и все вопросы, связанные с вывозом, снимем, - пообещал директор «Экоальянса».

Он добавил, что в октябре собираемость платежей за вывоз мусора с населения составляет 91,6 % - «это достаточно неплохой показатель». Проблемным остаётся вопрос по юридическим лицам: собираемость - 65,2%. Средняя же собираемость за октябрь составила 86,2%.

Напомним, что 1 ноября в администрации Улан-Удэ было проведено экстренное совещание под председательством первого заместителя мэра Улан-Удэ Олега Екимовского с участием городских подрядчиков по вывозу ТКО, комитета городского хозяйства, глав администраций районов. На встрече были выслушаны позиции обеих сторон: подрядчиков и «Экоальянса». В результате переговоров стороны пришли к соглашению и составили график погашения долгов регионального оператора перед подрядными организациями. Работа по вывозу мусора была возобновлена, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

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