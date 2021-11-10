В Улан-Удэ количество жалоб на отопление снизилось более чем в два раза





Управление по информационной политике администрации Улан-Удэ

Сегодня, 10 ноября, на планерном совещании мэра г. Улан-Удэ комитет городского хозяйства отчитался о старте отопительного сезона в Улан-Удэ.В этом году он начался 6 сентября, на девять дней раньше обычного. На сегодняшний день подключены все 2175 многоквартирных дома, паспорта готовности выданы всем организациям. Организации ТГК-14 и «Россети Сибирь» получают паспорта у Минэнерго РФ.- Стоит задача – получить паспорт готовности для Улан-Удэ до 16 ноября, - сообщил на планерном совещании мэра г. Улан-Удэ председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.Для успешного прохождения отопительного сезона полностью завершена перекладка 11,8 км тепловых сетей, продолжаются работы по электросетевому комплексу – из 133 мероприятий выполнено 112.Мэр города Игорь Шутенков поручил усилить контроль за прохождением отопительного сезона. Итоги сезона 2020-2021 года были лучше предыдущих лет.К примеру, в отопительном сезоне 2020-2021 года стало меньше обращений граждан - в прошлом году на данный период было принято 3241 звонка от потребителей о низкой температуре в доме, в этом году поступило 1422 звонка – это на 56 процентов меньше.Также снизилось количество обращений, поставленных на контроль комитета городского хозяйства и администрациями районов города – в прошлом году зафиксировано 439 обращений, в этом году за такой же период – всего 22.По обращению граждан в целом по отопительному периоду, включая теплоснабжение, водоотведение, электроснабжение – в прошлом году было принято 6828 обращений, в этом году за аналогичный период – 4192 обращения – это на 39 процентов меньше.Все обращения горожан по поручению мэра Игоря Шутенкова ежедневно рассматриваются комиссией комитета городского хозяйства и администраций районов, по всем обоснованным жалобам сразу же проводятся выездные проверки и направляются специалисты муниципальной жилищной инспекции, технические инспекторы ТГК-14. Как правило, нарушения устраняются в течение одного-двух дней.