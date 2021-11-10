 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 ноября

09 ноября

Популярное

В Улан-Удэ количество жалоб на отопление снизилось более чем в два раза

В Улан-Удэ количество жалоб на отопление снизилось более чем в два раза
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
В столице Бурятии КГХ отчитался о старте отопительного сезона

Сегодня, 10 ноября, на планерном совещании мэра г. Улан-Удэ комитет городского хозяйства отчитался о старте отопительного сезона в Улан-Удэ.

В этом году он начался 6 сентября, на девять дней раньше обычного. На сегодняшний день подключены все 2175 многоквартирных дома, паспорта готовности выданы всем организациям. Организации ТГК-14 и «Россети Сибирь» получают паспорта у Минэнерго РФ.

- Стоит задача – получить паспорт готовности для Улан-Удэ до 16 ноября, - сообщил на планерном совещании мэра г. Улан-Удэ председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

Для успешного прохождения отопительного сезона полностью завершена перекладка 11,8 км тепловых сетей, продолжаются работы по электросетевому комплексу – из 133 мероприятий выполнено 112.

Мэр города Игорь Шутенков поручил усилить контроль за прохождением отопительного сезона. Итоги сезона 2020-2021 года были лучше предыдущих лет.

К примеру, в отопительном сезоне 2020-2021 года стало меньше обращений граждан - в прошлом году на данный период было принято 3241 звонка от потребителей о низкой температуре в доме, в этом году поступило 1422 звонка – это на 56 процентов меньше.

Также снизилось количество обращений, поставленных на контроль комитета городского хозяйства и администрациями районов города – в прошлом году зафиксировано 439 обращений, в этом году за такой же период – всего 22.

По обращению граждан в целом по отопительному периоду, включая теплоснабжение, водоотведение, электроснабжение – в прошлом году было принято 6828 обращений, в этом году за аналогичный период – 4192 обращения – это на 39 процентов меньше.

Все обращения горожан по поручению мэра Игоря Шутенкова ежедневно рассматриваются комиссией комитета городского хозяйства и администраций районов, по всем обоснованным жалобам сразу же проводятся выездные проверки и направляются специалисты муниципальной жилищной инспекции, технические инспекторы ТГК-14. Как правило, нарушения устраняются в течение одного-двух дней.

Управление по информационной политике администрации Улан-Удэ
администрацияУУ Улан-Удэ отопление отопительный сезон

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Иркутянин разом выплатил долг по алиментам в 1,6 млн
Иркутянин разом выплатил долг по алиментам в 1,6 млн
Общество, 10.11.2021
Мужчина побоялся ареста имущества и оплатил долг полностью
В Улан-Удэ запустили первый проекционный светофор
В Улан-Удэ запустили первый проекционный светофор
Общество, 10.11.2021
Самый современный светофор установлен на Левом берегу
В Бурятии скончалась героиня передачи «Мужское / Женское»
В Бурятии скончалась героиня передачи «Мужское / Женское»
Общество, 10.11.2021
Жительница Бурятии искала на передаче новую семью для своего сына, так как знала, что умирает
Улан-удэнцы пока неохотно покупают авиабилеты в Таиланд
Улан-удэнцы пока неохотно покупают авиабилеты в Таиланд
Общество, 10.11.2021
Вопрос поднял гендиректор улан-удэнского аэропорта
В Бурятии коронавирус держится на одном уровне
В Бурятии коронавирус держится на одном уровне
Общество, 10.11.2021
Суточный прирост новых заражённых пока не опускается ниже 200
На севере Бурятии не запасли топливом к зиме
На севере Бурятии не запасли топливом к зиме
Общество, 10.11.2021
В дело вмешалась прокуратура 
Пьяная жительница Бурятии едва не устроила ДТП
Пьяная жительница Бурятии едва не устроила ДТП
Общество, 10.11.2021
У женщины не было водительских прав
Со дна Хубсугула подняли затонувший 36 лет назад пароход
Со дна Хубсугула подняли затонувший 36 лет назад пароход
Общество, 10.11.2021
Паровой буксир «Сухбаатар» был спущен на воду в 1956 году
Ноябрь продолжает радовать жителей Бурятии теплом
Ноябрь продолжает радовать жителей Бурятии теплом
Общество, 10.11.2021
В республики сохраняются плюсовые температуры 
В Агинском округе ставят спектакль о морин хууре
В Агинском округе ставят спектакль о морин хууре
Общество, 09.11.2021
Постановкой руководит режиссёр Бурятского театра драмы Олег Юмов
В Улан-Удэ стартовал «Art-прорыв»
В Улан-Удэ стартовал «Art-прорыв»
Общество, 09.11.2021
Лучшие работы участников представят на выставке в музее
В Чите открылся музей военно-исторической реконструкции
В Чите открылся музей военно-исторической реконструкции
Общество, 09.11.2021
Изюминкой обновлённого класса-музея стала землянка времён Великой Отечественной

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^