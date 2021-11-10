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В Улан-Удэ запустили первый проекционный светофор

В Улан-Удэ запустили первый проекционный светофор
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Самый современный светофор установлен на Левом берегу

На Левом берегу в Улан-Удэ на пересечении улиц Автотранспортная и Дорожная завершилось строительство нового светодиодного светофор с проектором.

Светодиодные светофоры имеют современный элегантный дизайн. Это светофоры в привычном внешнем виде, но в более плоском корпусе с более короткими блендами. Конструкция светофора предусматривает независимое открытие каждой секции.

- Здесь установлен ГОБО-проектор. Он проецирует знак пешеходного перехода и сам пешеходный переход. В случае, если например, снег выпал, и его оперативно не удалось убрать, то «зебру» будет в любом случае видно вечером. Это безусловно повлияет на безопасность дорожного движения, - отметил директор МБУ «Горсвет» Алексей Тулонов.


Новый светофор появился на пересечении именно этих улиц неспроста. На Левом берегу по улице Автотранспортная завершается строительство новой школы на 1275 мест (самой большой в Бурятии) в одном из самых густонаселённых районов города. После открытия школы здесь значительно увеличится количество автомобилей.

- Безопасность наших детей, а также наших горожан, - это самое важное на сегодняшний день. Здесь можно обратить внимание на красные линии. Мы все сегодня пользуемся гаджетами и можем не заметить, что загорелся красный свет. На полосу красного света мы можем обратить внимание и остановиться, - рассказал депутат Улан-Удэнского горсовета Василий Цыремпилов.



светофоры ГорсоветУУ дороги

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