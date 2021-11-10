В Улан-Удэ запустили первый проекционный светофор

- Здесь установлен ГОБО-проектор. Он проецирует знак пешеходного перехода и сам пешеходный переход. В случае, если например, снег выпал, и его оперативно не удалось убрать, то «зебру» будет в любом случае видно вечером. Это безусловно повлияет на безопасность дорожного движения, - отметил директор МБУ «Горсвет» Алексей Тулонов.















На Левом берегу в Улан-Удэ на пересечении улиц Автотранспортная и Дорожная завершилось строительство нового светодиодного светофор с проектором.Светодиодные светофоры имеют современный элегантный дизайн. Это светофоры в привычном внешнем виде, но в более плоском корпусе с более короткими блендами. Конструкция светофора предусматривает независимое открытие каждой секции.Новый светофор появился на пересечении именно этих улиц неспроста. На Левом берегу по улице Автотранспортная завершается строительство новой школы на 1275 мест (самой большой в Бурятии) в одном из самых густонаселённых районов города. После открытия школы здесь значительно увеличится количество автомобилей.- Безопасность наших детей, а также наших горожан, - это самое важное на сегодняшний день. Здесь можно обратить внимание на красные линии. Мы все сегодня пользуемся гаджетами и можем не заметить, что загорелся красный свет. На полосу красного света мы можем обратить внимание и остановиться, - рассказал депутат Улан-Удэнского горсовета Василий Цыремпилов.