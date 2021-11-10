На севере Бурятии не запасли топливом к зиме

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, на котельных Северо-Байкальского района Бурятии и города Северобайкальска отсутствует нормативный запас топлива.



Органы местного самоуправления и ресурсоснабжающие организации запаслись топливом, тем самым не исполнили обязанность по созданию и поддержанию нормативного запаса топлива. В этой связи межрайонный прокурор в суд направил исковые заявления к администрациям муниципальных образованиий «Северо-Байкальский район» и «город Северобайкальск», ресурсоснабжающим организациям о создании и поддержании в течение отопительного сезона 2021-2022 годов нормативного запаса топлива для котельных, обслуживающих населённые пункты.



Северобайкальский городской суд требования прокурора удовлетворил.



Кроме того, межрайонной прокуратурой выявлены нарушения при подготовке жилищного фонда к прохождению отопительного сезона. Главам органов местного самоуправления сельских и городских поселений внесены представления, по результатам рассмотрения которых нарушения устранены, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

