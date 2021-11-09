 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 ноября

08 ноября

Популярное

В Бурятию поступил ещё один трактор для защиты леса

В Бурятию поступил ещё один трактор для защиты леса
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Прежде сотрудники лесхоза ездили на «дедушке» нового трактора

Сотрудники Курумканского лесхоза в Бурятии встретили новый лесопожарный трактор.

- Такой трактор просто необходим для тушения лесных пожаров. С помощью одного такого трактора мы сможем потушить даже крупный лесной пожар, ведь он укомплектован всем необходимым оборудованием: плугом, отвалом и ёмкостями для воды общим объёмом 1400 литров, - сообщил руководить Курумканского лесхоза Вячеслав Молоков.

Мощный, маневренный и надёжный трактор поможет лесникам в прокладке минерализованных полос, тушении лесных пожаров и восстановлении лесов.

- Раньше я управлял «дедушкой» такого трактора, а именно Т-150, которому уже больше 30 лет. Конечно, новый трактор гораздо лучше – удобная кабина с шумоизоляцией, мощный мотор и хорошая грузоподъёмность. За счёт надёжной ходовой части, трактор высоко-проходимый и с легкостью пробирается в труднодоступную местность. Мне удалось немного прокатиться на нем – отличная машина, - рассказал тракторист Курумканского лесхоза Сергей Понаморёв.

За три года в Курумканский район поступило 11 единиц лесопожарной техники и 32 единицы оборудования, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.


лесхоз лесные пожары

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятию поступил ещё один трактор для защиты леса
В Бурятию поступил ещё один трактор для защиты леса
Общество, 09.11.2021
Прежде сотрудники лесхоза ездили на «дедушке» нового трактора
Бурприроднадзор напомнили о возврате разрешений на охоту
Бурприроднадзор напомнили о возврате разрешений на охоту
Общество, 09.11.2021
Вернуть разрешения необходимо в определённый срок
В детсадах Улан-Удэ усилили утренний «фильтр»
В детсадах Улан-Удэ усилили утренний «фильтр»
Общество, 09.11.2021
Переболевшие ОРВИ дети допускаются со справкой от врача  
Жители Бурятии помогли девочке с острым лейкозом
Жители Бурятии помогли девочке с острым лейкозом
Общество, 09.11.2021
Один неравнодушный мужчина с весны перечислял деньги почти каждый день
В Бурятии пожарные просят носить маски
В Бурятии пожарные просят носить маски
Общество, 09.11.2021
В районах республики мобильные группы усилены начальниками пожарных подразделений
В Улан-Удэ отец умершего малыша назвал решение суда «позором»
В Улан-Удэ отец умершего малыша назвал решение суда «позором»
Общество, 09.11.2021
Врачу-реаниматологу удалось избежать наказания
В Бурятии к пенсионерке спасатели проникли через балкон
В Бурятии к пенсионерке спасатели проникли через балкон
Общество, 09.11.2021
Пожилая женщина не могла встать, получив травму
В Прибайкальском нацпарке пищухи заняты предзимними хлопотами
В Прибайкальском нацпарке пищухи заняты предзимними хлопотами
Общество, 09.11.2021
Видео снял помощник директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Артур Мурзаханов
Трамваи Улан-Удэ оснащают «тревожными» кнопками
Трамваи Улан-Удэ оснащают «тревожными» кнопками
Общество, 09.11.2021
Кнопки уже установили на всех «Львятах»
В Бурятии запустили акцию для тех, к кому не пришли переписчики
В Бурятии запустили акцию для тех, к кому не пришли переписчики
Общество, 09.11.2021
До завершения переписной кампании остаются считанные дни
Выездные бригады фтизиатров
Выездные бригады фтизиатров
Общество, 09.11.2021
В Бурятии фтизиатры обслуживают пациентов на дому в условиях коронавирусной пандемии
В Улан-Удэ осуждённых научили печь черёмуховый торт
В Улан-Удэ осуждённых научили печь черёмуховый торт
Общество, 09.11.2021
В колонии работает кружок «Сам себе повар»
Операция «Нелегал» прошла в Бурятии
Операция «Нелегал» прошла в Бурятии
Общество, 09.11.2021
Операцию проводило министерство внутренних дел
Нейросеть сгенерировала изображение Улан-Удэ
Нейросеть сгенерировала изображение Улан-Удэ
Общество, 09.11.2021
«Нейросеть – коммунист?» - иронизируют улан-удэнцы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^