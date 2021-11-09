Прежде сотрудники лесхоза ездили на «дедушке» нового трактора
Сотрудники Курумканского лесхоза в Бурятии встретили новый лесопожарный трактор.
- Такой трактор просто необходим для тушения лесных пожаров. С помощью одного такого трактора мы сможем потушить даже крупный лесной пожар, ведь он укомплектован всем необходимым оборудованием: плугом, отвалом и ёмкостями для воды общим объёмом 1400 литров, - сообщил руководить Курумканского лесхоза Вячеслав Молоков.
Мощный, маневренный и надёжный трактор поможет лесникам в прокладке минерализованных полос, тушении лесных пожаров и восстановлении лесов.
- Раньше я управлял «дедушкой» такого трактора, а именно Т-150, которому уже больше 30 лет. Конечно, новый трактор гораздо лучше – удобная кабина с шумоизоляцией, мощный мотор и хорошая грузоподъёмность. За счёт надёжной ходовой части, трактор высоко-проходимый и с легкостью пробирается в труднодоступную местность. Мне удалось немного прокатиться на нем – отличная машина, - рассказал тракторист Курумканского лесхоза Сергей Понаморёв.
За три года в Курумканский район поступило 11 единиц лесопожарной техники и 32 единицы оборудования, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
В Бурятию поступил ещё один трактор для защиты леса
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