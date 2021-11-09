Более 40% жителей Бурятии не хватает выходных для отдыха

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Около половины опрошенных жителей республики в выходные сидят дома



Служба исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провела онлайн-опрос и выяснила, как жители Бурятии предпочитают отдыхать от работы и достаточно ли им выходных.



42% жителей Бурятии уверены, что выходных дней должно быть больше. Столько же опрошенных (42%) сообщают, что им достаточно времени для отдыха, остальные затруднились ответить.



В условиях сложной эпидемиологической обстановки 61% жителей республики в выходные дни предпочитают посвящать время семье, 47% гуляют, 45% просто сидят дома, а 37% проводят время с друзьями. 24% отдыхают от работы в коротких путешествиях выходного дня, а 28% - проводят время на даче или огороде. 11% делают ремонт, ещё 11% в выходные работают на второй работе (чаще всего это IT-специалисты, юристы и маркетологи).



- Учитывая сложности с поездками за границу и на курорты, больше трети (39%) работников из Бурятии готовы не брать весь отпуск подряд, а распределить дни на весь год, регулярно прибавляя к обычным выходным 1-2 дня. Ещё 8% уже так и делают, но большинство - 53% - не готовы дробить свой отпуск ради удлинения выходных, - рассказывает Елизавета Илюшина, руководитель пресс-службы hh.ru ДФО.

