 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 ноября

08 ноября

Популярное

Более 40% жителей Бурятии не хватает выходных для отдыха

Более 40% жителей Бурятии не хватает выходных для отдыха
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Около половины опрошенных жителей республики в выходные сидят дома

Служба исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провела онлайн-опрос и выяснила, как жители Бурятии предпочитают отдыхать от работы и достаточно ли им выходных.

42% жителей Бурятии уверены, что выходных дней должно быть больше. Столько же опрошенных (42%) сообщают, что им достаточно времени для отдыха, остальные затруднились ответить.

В условиях сложной эпидемиологической обстановки 61% жителей республики в выходные дни предпочитают посвящать время семье, 47% гуляют, 45% просто сидят дома, а 37% проводят время с друзьями. 24% отдыхают от работы в коротких путешествиях выходного дня, а 28% - проводят время на даче или огороде. 11% делают ремонт, ещё 11% в выходные работают на второй работе (чаще всего это IT-специалисты, юристы и маркетологи).

- Учитывая сложности с поездками за границу и на курорты, больше трети (39%) работников из Бурятии готовы не брать весь отпуск подряд, а распределить дни на весь год, регулярно прибавляя к обычным выходным 1-2 дня. Ещё 8% уже так и делают, но большинство - 53% - не готовы дробить свой отпуск ради удлинения выходных, - рассказывает Елизавета Илюшина, руководитель пресс-службы hh.ru ДФО.
выходные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии коронавирус не сдаёт позиции
В Бурятии коронавирус не сдаёт позиции
Общество, 09.11.2021
За сутки вновь выявили более 200 больных 
Более 40% жителей Бурятии не хватает выходных для отдыха
Более 40% жителей Бурятии не хватает выходных для отдыха
Общество, 09.11.2021
Около половины опрошенных жителей республики в выходные сидят дома
В Иркутской области расследуется дело о превышении полномочий
В Иркутской области расследуется дело о превышении полномочий
Общество, 09.11.2021
Нарушение выявила прокурорская проверка 
В Бурятии сироте жильё предоставят через суд
В Бурятии сироте жильё предоставят через суд
Общество, 09.11.2021
В вопросе разбиралась прокуратура 
Проезд на трассе «Байкал» в Бурятии будут закрывать каждые два часа
Проезд на трассе «Байкал» в Бурятии будут закрывать каждые два часа
Общество, 09.11.2021
Водители могут воспользоваться объездной дорогой
Жителя Бурятии осудили за поддельные водительские права
Жителя Бурятии осудили за поддельные водительские права
Общество, 09.11.2021
Автомобилиста остановили сотрудники ГИБДД
В Бурятии сегодня ветрено
В Бурятии сегодня ветрено
Общество, 09.11.2021
В Улан-Удэ днём до +4
Бурятия помогает Иркутской области с переводом
Бурятия помогает Иркутской области с переводом
Общество, 08.11.2021
Государственная служба языкового перевода регулярно получает заявки об официальном переводе на бурятский язык
Родители школьников Бурятии смогут контролировать количество оценочных работ
Родители школьников Бурятии смогут контролировать количество оценочных работ
Общество, 08.11.2021
Рособрнадзор открыл горячую линию по вопросам количества контрольных работ в школах
Команда Улан-Удэнского авиазавода взяла кубок на Национальном чемпионате
Команда Улан-Удэнского авиазавода взяла кубок на Национальном чемпионате
Общество, 08.11.2021
Команда Улан-Удэнского авиазавода стала победителем на Кубке по рационализации и производительности
В Бурятии дети попробовали себя в роли лесников
В Бурятии дети попробовали себя в роли лесников
Общество, 08.11.2021
Школьники узнали возраст сосны и посидели за рулём трактора 
85 автомобилей для районных больниц поставлены в Бурятию
85 автомобилей для районных больниц поставлены в Бурятию
Общество, 08.11.2021
Поставки шли с опережением графика 
В Улан-Удэ объявлен месяц экскурсий на бурятском языке
В Улан-Удэ объявлен месяц экскурсий на бурятском языке
Общество, 08.11.2021
Первая экскурсия состоится в конце этой недели

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^