В Улан-Удэ объявлен месяц экскурсий на бурятском языке

Первая экскурсия состоится в конце этой недели



31 октября туристский информационный центр «Байкал» провёл экскурсию на бурятском языке в дацан «Ринпоче Багша». Гид стал Эрдэни Дымчиков. Экскурсанты остались очень довольны, отметили организаторы.



- Мы всегда замечаем, к чему появляется особый интерес у наших друзей, поэтому решили объявить месяц бесплатных экскурсий на бурятском языке, - сообщили в ТИЦ «Байкал».



12 ноября пройдёт обзорная экскурсия «Вечерний Улан-Удэ» (0+). На ней расскажут, в каком году появился памятник Ленину, к какому событию его приурочили и где он был изготовлен. Также расскажут историю строительства театра оперы и балета, Триумфальной арки «Царские ворота».

