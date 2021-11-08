Первая экскурсия состоится в конце этой недели
31 октября туристский информационный центр «Байкал» провёл экскурсию на бурятском языке в дацан «Ринпоче Багша». Гид стал Эрдэни Дымчиков. Экскурсанты остались очень довольны, отметили организаторы.
- Мы всегда замечаем, к чему появляется особый интерес у наших друзей, поэтому решили объявить месяц бесплатных экскурсий на бурятском языке, - сообщили в ТИЦ «Байкал».
12 ноября пройдёт обзорная экскурсия «Вечерний Улан-Удэ» (0+). На ней расскажут, в каком году появился памятник Ленину, к какому событию его приурочили и где он был изготовлен. Также расскажут историю строительства театра оперы и балета, Триумфальной арки «Царские ворота».
В Улан-Удэ объявлен месяц экскурсий на бурятском языке
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