В Бурятии немного потеплеет

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Снегопадов в ближайшие дни не ожидается



В ближайшие дни в Бурятии немного потеплеет. На смену ветрам и резкому похолоданию, что было в минувшие выходные дни, придут плюсовые температуры.



Так, по данным Бурятского гидрометцентра, завтра, 9 ноября, местами по республике небольшой снег, по северному Прибайкалью до умеренного. Ветер западный 5-10, днём порывы до 15-17 м/с. Температура ночью -10,-15, местами -1,-6, по юго-западу и северу -19,-24, днём +2,+7, местами -1,-6.



В среду, 10 ноября, ночью и утром местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -7,-12, местами -1,-6, по северу и юго-западу до -15,-20, днём +1,+6, местами -2,-7.



В четверг, 11 ноября, также преимущественно без осадков, вечером по северному Прибайкалью снег. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -11,-16, местами -2,-7, по северу и юго-западу до -20,-25, днём +1,+6, местами 0,-5.

