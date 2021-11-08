В Улан-Удэ застрявшая между гаражами собаками провела там неделю

- Собака до ужаса худая. Она семь дней провела между гаражами! Девочка, здоровая и очень красивая. Сразу обговорим дальнейшие действия. Нам взять её некуда. Передержек нет вообще! Для этой собаки нужна либо бесплатная передержка, либо сразу дом. Иначе мы откормим её, вакцинируем, стерилизуем, прицепим бирку и выпустим обратно на улицу. Как бы мы не хотели помочь всем, к сожалению, мы просто не можем этого сделать... - говорилось в посте.





<br />

видео - @sobakaluck





Собаке дали кличку Рыжуля. К счастью, дом рыжей красавице нашли очень быстро. Через день в аккаунте появился новый пост.

6 ноября представители фонда «Собака счастья» рассказали о спасении рыжей собаки, которая неделю мучилась в ловушке между гаражами.Жители улицы Борсоева неделю слышали, как за гаражами скулит собака, но достать её своими силами никто не пытался. Жители позвонили в местный фонд зооволонтёров «Собака счастья».Приехавшие на место волонтёры вызвали спасателей, заплатив им 1,3 тысячи рублей. Те, в свою очередь, достали бедное животное.«Сейчас Рыжуля уже со своей семьей. Пока что осваивается и привыкает, а после будет бегать по ограде, жить в просторном вольере. У неё там даже друг есть - четырехлетний красивый пёс! Сейчас она, конечно же, еще в стрессе. Но хозяева у неё опытные и знают, как постепенно её адаптировать ко всему, - поделились представители фонда «Собака счастья».История, хоть и окончилась благополучно, является очень показательной. Улан-удэнцы постоянно пытаются переложить заботы о животных на плечи волонтёров. В фонд часто звонят мужчины с просьбой раздвинуть гаражи или достать кота с дерева.- Если вы этого не знали - в нашей команде одни девушки, ни одного мужчины! Мы позвонили спасателям, заплатили 1,300 рублей, и они достали животное. Это может сделать любой человек - скинуться с соседями на оплату спасателей, позвонить им и спасти животное! – призывают представители фонда «Собака счастья».