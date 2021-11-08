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К Бурятскому митрополиту пришли переписчики

К Бурятскому митрополиту пришли переписчики
Общество,  Фото:Бурятская митрополия
Переписчики пришли в здание епархиального управления

5 ноября митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф принял участие во всероссийской переписи населения. Переписчики пришли в здание епархиального управления Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

- Митрополит Иосиф принял участие в переписи, ответил на все необходимые вопросы, а затем пообщался с сотрудниками Бурятстата. Архипастырь узнал о проблемах и трудностях, с которыми ежедневно сталкиваются работники при проведении всероссийской переписи населения. Также Владыка отметил значимость и необходимость участия в переписи, напомнив, что это важно для того, чтобы наша страна и республика развивались в правильном направлении, - сообщили в пресс-службе епархии.

В завершение встречи Иосиф вручили переписчикам памятные подарки.


Всероссийская перепись населения продлится до 14 ноября 2021 года. Перепись в России проходит каждые десять лет. Это единственный достоверный источник данных о численности, национальном составе, уровне образования, состоянии в браке, источниках средств к существованию населения страны, числе и составе домохозяйств и их жилищных условиях. Данные переписи населения используются минфином России и органами власти при формировании бюджетов всех уровней.


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