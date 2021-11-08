Маму с дочерью из Улан-Удэ преобразили на шоу ТНТ «Перезагрузка»

- Перезагружать её нужно вместе с мамой, - анонсировала ведущая передачи Ксения Бородина.







В результате двойного преображения женщин стильно одели, сделали модные стрижки. Сама Светлана в своём Instagram призналась, что во время съёмок ощущала себя Золушкой.



- Перезагрузка прошла на все 100%. Я так всем благодарна, просто бесконечно, это космические эмоции, которые не передать словами. А мой трепет и тепло, по отношению ко всей съёмочной команде, особенно к редакторам не имеет границ! Я реально ощущала себя Золушкой, только у меня было очень много фей-крестных. Спасибо вам огромное, – написала Светлана.







Две жительницы Улан-Удэ приняли участие в шоу телеканала ТНТ «Перезагрузка» (16+). На передачу Светлана пришла со своей мамой Ниной Павловной. Выпуск с их участием показали в воскресенье, 7 ноября.В программе не просто переодели женщин, а также проработали некоторые психологические проблемы. К примеру, на передаче рассказали, что у Светланы не было отца: «У обычных детей есть либо отец, либо история про отца. У Светы – белое пятно», - рассказал эксперт шоу Владимир Дашевский.Улан-удэнка неоднократно отправляла заявку на участие в шоу, однако ответа всё никак не получала. Когда же получила заветное предложение об участии в шоу, очень обрадовалась. Сейчас Светлана довольна всеми специалистами, которые «колдовали» над её преображением.В комментариях некоторые подписчики признались, что плакали во время просмотра шоу. Практически все оказались удивлены результатом перезагрузки: «Смотрела и ревела, но очень рада за ваше совместное преображение», «Красотки», «Переживала и смеялась от души», «Воу воу, красивые», «Света, ты просто большая молодец», «Красавицы».