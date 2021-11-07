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В Бурятии за сутки коронавирус выявили у 207 человек

В Бурятии за сутки коронавирус выявили у 207 человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Скончались три пациента с коронавирусом

По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 7 ноября зарегистрировано 64509 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 47% (30356) приходится на жителей Улан-Удэ.

За минувшие сутки коронавирус выявили у 207 человек.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 172 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 202 га. По состоянию на 7 ноября, число контактных лиц – 11732 человека.

По данным минздрава республики всего выздоровели от COVID-19 – 56 727 человек, в том числе 250 пациентов за сутки.

В стационарах региона получает лечение 1153 пациента с коронавирусом и подозрением на него, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 932. В отделениях реанимации находится 117 пациентов (из них старше 65 лет – 71), на ИВЛ – 69 пациентов (из них старше 65 –50), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 58.

Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1431 койка: занято – 1153, свободно – 278 коек. Занятость коечного фонда составляет 80,5 %.

По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3811 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 2024 человек, в том числе за прошедшие сутки 3 человека (в возрасте до 65 лет - 1, старше 65 лет – 2 чел.).


коронавирус

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