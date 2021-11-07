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В Бурятии немного потеплеет

В Бурятии немного потеплеет
Общество,  Фото:pixabay.com
Местами по республике пройдёт небольшой снег

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер западный – 4-9 м/с, в отдельных районах до 14 м/с.

Температура днём -3, +2, местами -7, -12.

В Улан-Удэ днём возможен небольшой снег. Ветер западный 6-11 м/с. Температура днём -1, -3.
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