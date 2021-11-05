В Улан-Удэ выступит известный пианист

Концерт пройдёт впервые за 6 лет



В Улан-Удэ впервые за 6 лет выступит пианист Андрей Гугнин. Концерт состоится 30 ноября в Бурятском театре оперы и балета.



- Имя Андрея Гугнина стало широко известно в России и за рубежом после ряда успешных выступлений на престижных международных конкурсах: имени Джины Бахауэр в Солт-Лейк-Сити (2014 г., золотая медаль и приз зрительских симпатий), имени Станчича в Загребе (2011 г.), имени Бетховена в Вене (2013 г.) и,конечно, на конкурсе в Сиднее (2016 г.), где российский пианист завоевал I премию и несколько специальных призов, - сообщает пресс-служба Бурятской филармонии. - К достоинствам Гугнина-пианиста относят техническую безупречность, глубину интерпретации, а также его художественный талант, чуткое отношение к звуку, проявляющееся в бесконечном разнообразии красок, оттенков, штрихов.



В программе выступления прозвучат произведения И.Ф. Стравинского, П.И. Чайковского, А.Н. Скрябина, Ф. Шопена, Ф. Листа.



Возрастное ограничение 12+

