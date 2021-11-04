Работы по расчистке дорог продолжаются
На дорогах Улан-Удэ работают 16 пескоразбрасывающих машин и 6 тракторов-щёток, сообщили в пресс-службе комитета городского хозяйства
Первыми в час ночи 4 ноября начали работать тракторы-щётки комбината по благоустройству, сметающие снег к обочине. На посыпку городских магистралей пескоразбрасывающие машины комбината вышли также сразу с тракторами, с трёх ночи дороги посыпали уже 16 машин.
- Работы продолжаются. Просим водителей быть аккуратнее и внимательнее, соблюдать скоростной режим, - отметили в комитете.
В комитете пояснили, что с началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными материалами наиболее опасные для движения транспорта участки магистралей и улиц: крутые спуски и подъёмы, мосты, эстакады, тоннели, тормозные площадки на перекрёстках улиц и остановках общественного транспорта.
- Согласно правилам благоустройства Улан-Удэ в зимний период прилегающие территории к зданию, строению, сооружению образованного земельного участка, входящие в их состав тротуары, пешеходные дорожки, выходы (крыльцо) из подъездов многоквартирных домов, входных групп зданий подлежат очистке от снега до твёрдого основания, покрытия (асфальт, бетон, брусчатка, плитка) и очистке от зимней скользкости, - пояснили в комитете городского хозяйства.
На территориях внутриквартальных, внутридворовых проездов, дворовых территориях многоквартирных домов допускается оставление слоя снега для его последующего уплотнения с постоянной обработкой фрикционными материалами.
Дороги Улан-Удэ очищают от ночного снега
Общество, Фото:
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