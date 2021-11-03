День народного единства в Бурятии отметят онлайн

Главные праздничные мероприятия можно будет увидеть только по телевидению



В Бурятии 4 ноября большинство мероприятий в честь Дня народного единства пройдёт в онлайн-формате (0+). По всей республике будут организованы выставки, флешмобы, концерты и другие культурные мероприятия.



- Праздничные мероприятия в основном пройдут дистанционно в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе и периодом нерабочих дней, введенных по указу президента России с 30 октября по 7 ноября, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Так, торжественное собрание общественности и праздничный концерт, посвящённые Дню народного единства, покажут на местных телеканалах.



На странице Этнографического музея народов Забайкалья в Instagram пройдёт экскурсия по библиотеке Танских (прямой эфир в 14:00). Также там же состоится викторина «Художники и скульпторы мира».



На официальной странице Национальной библиотеки Бурятии можно увидеть виртуальную выставку «День народного единства. Из фонда президентской библиотеки». Также библиотека приглашает познакомиться с книжной-иллюстративной выставкой «Сила России – в единстве», на которой представлены издания, посвящённые Смутному времени, освобождению Москвы от иноземных захватчиков в 1612 году и личностям Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского.



В культурно-досуговых центрах Улан-Удэ пройдут праздничные концерты, а в городских библиотеках – тематические выставки. Все они будут в онлайн-формате в социальных сетях учреждений.



В муниципальных учреждениях Улан-Удэ проходит челлендж «День народного единства». Каждый может продемонстрировать свою этническую принадлежность путём ношения национального (стилизованного) костюма на рабочем, учебном, общественном месте, разместив фото, видео в социальных сетях с хэштегами челленджа: #МыЕдины03, #День НародногоЕдинства03.



На сайте http://www.miretno.ru можно принять участие в большом этнографическом диктанте и оценить свой уровень этнографической грамотности, знания о народах, проживающих в России.



Праздничный концерт «Уужам Буряад» (6+) пройдёт очно на сцене Бурдрама. Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал» представит палитру музыкальных, песенных и танцевальных традиций бурятского народа.



Справка:



День народного единства празднуется с 2005 года. Этот праздник установлен в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. Бойцы народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, гарнизон поляков отступил в Кремль. Вскоре командование гарнизона интервентов подписало капитуляцию и сдалось. В 1613 году Земский собор избрал новым царём Михаила Романова, первого правителя из династии Романовых.





