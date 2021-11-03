Работодателей оштрафовали за нарушение
Прокуратура во время выезда на место строительства многоквартирного дома по улице Бабушкина в Улан-Удэ выявила факты нарушения трудового законодательства.
Установлено, что у четверых индивидуальных предпринимателей 20 человек работали без оформления трудовых договоров.
В отношении четверых работодателей возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ «Уклонение от оформления трудового договора». Виновным назначены штрафы.
После прокурорского вмешательства нарушения закона устранены, с работниками заключены трудовые договоры.
В Улан-Удэ строители работали без трудовых договоров
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