В Улан-Удэ строители работали без трудовых договоров

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Работодателей оштрафовали за нарушение



Прокуратура во время выезда на место строительства многоквартирного дома по улице Бабушкина в Улан-Удэ выявила факты нарушения трудового законодательства.



Установлено, что у четверых индивидуальных предпринимателей 20 человек работали без оформления трудовых договоров.



В отношении четверых работодателей возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ «Уклонение от оформления трудового договора». Виновным назначены штрафы.



После прокурорского вмешательства нарушения закона устранены, с работниками заключены трудовые договоры.

