В Улан-Удэ по-прежнему дневные плюсовые температуры
По данным Бурятского гидрометцентра, 3 ноября ночью по северному Прибайкалью, днём по юго-западу и южному побережью Байкала снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер переменный 5-10, местами до 13-18 м/с. Температура днём +4,+9, местами +2,-3.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура днём +4,+6.
В Бурятии постепенно холодает
Общество, Фото:
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