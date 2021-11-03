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В Бурятии постепенно холодает

В Бурятии постепенно холодает
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ по-прежнему дневные плюсовые температуры

По данным Бурятского гидрометцентра, 3 ноября ночью по северному Прибайкалью, днём по юго-западу и южному побережью Байкала снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер переменный 5-10, местами до 13-18 м/с. Температура днём +4,+9, местами +2,-3.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура днём +4,+6.
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