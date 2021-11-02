Пациентка улан-удэнского ковидного коспиталя пожалела врачей

Пациенты в целом удовлетворены медперсоналом в ковидном госпитале
В Улан-Удэ сотрудники республиканской клинической больницы имени Семашко провели анкетирование пациентов, находящихся сейчас на лечении в ковидном госпитале по улице Пирогова, 30А.
Согласно подведённым итогам:
99,1 % - отметили уважительное отношение медицинского персонала к пациентам;
77,6 % - удовлетворены питанием во время нахождения в стационаре;
96,5 % - получали помощь сразу после нажатия кнопки вызова;
99,1 % - устраивает качество ухода медицинским персоналом.
Медики опросили 227 человек. Среди пожеланий пациентов - улучшить качество питания, установить в палатах дополнительные кнопки вызова и более подробно разъяснять информацию о назначенных препаратах и процедурах.
89-летнюю жительницу Бурятии Аграфену привезли в больницу с высокой температурой. Сейчас пожилая женщина идёт на поправку. Она рассказывает, что слёзы наворачиваются при виде уставших врачей.
- Лечат нас, лечат, колют, анализы берут, нас поднимают всякими путями. Бедные наши медики, прям плакать хочется, когда на них смотришь. Круглые сутки без устали. Спасибо вам, большая, большая благодарность, - со слезами на глазах рассказала женщина.
В республиканской клинической больнице пообещали, что результаты опроса и пожелания респондентов будут учтены в дальнейшей работе.
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