Глава МВД России наградил полицейских из Бурятии

В награждении участвовали полицейские из Москвы, Бурятии, Красноярского, Приморского, Ставропольского, Хабаровского краёв, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Московской, Нижегородской, Оренбургской, Тульской областей, а также из Управления на транспорте по СФО и Казанского юридического института МВД России.





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1 ноября министр внутренних дел России Владимир Колокольцев торжественно вручил государственные и ведомственные награды 30 сотрудникам органов внутренних дел. Их отметили за мужество и героизм, проявленные при спасении погибавших, сообщает пресс-служба МВД России.В том числе медалью МВД России «За смелость во имя спасения» наградили инспектора патрульно-постовой службы из Улан-Удэ лейтенанта полиции Леонида Будаева и капитана полиции Бато Дамбаева. Они остановили горящий автобус и эвакуировали пассажиров.- Очень волнительный момент – награждение. Не знаю даже, когда я больше переживал, тогда или теперь. Ситуация была нештатная. С коллегой было действовать проще, и мы смогли справиться с последствиями быстрее. Благодарность и радость – то, что я ощущаю сейчас. Это гордость не только моя личная, но и всей моей семьи. Особенно детям важно знать и видеть, что полицейский – это человек, который всегда приходит на помощь. Это был ценный опыт, и он показал, что совершенствоваться нужно постоянно, - поблагодарил Леонид Будаев министра внутренних дел.События, за которые наградили полицейского, произошли в августе 2019 года. Инспекторы патрульно-постовой службы лейтенант полиции Леонид Будаев и капитан полиции Бато Дамбаев сумели эвакуировать пассажиров из горящего автобуса в центре Улан-Удэ. Полицейские заметили, что остановившийся на светофоре автобус загорелся. Огонь быстро распространился по днищу и перекинулся в салон. Тормозная система была повреждена, и транспортное средство двигалось по оживлённой магистрали.Леонид Будаев запрыгнул в салон автобуса и сумел припарковать его у обочины. Затем до прибытия пожарных расчетов полицейские приняли меры к ликвидации возгорания. Люди были спасены.