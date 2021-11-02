Снег выпал во всех районах города
В Улан-Удэ коммунальные службы отработали последствия выпавшего снега, сообщили в комитете городского хозяйства.
На подсыпку городских магистралей первые пескоразбрасывающие машины Комбината по благоустройству вышли с началом осадков в 22 вечера 1 ноября. Снег выпал в Октябрьском районе, в Железнодорожном районе и в центральной части города.
Всего на ночное дежурство вышли шесть пескоразбрасывающих машин.
- К шести часа утра были подсыпаны улицы в 100-х кварталах, ул. Николая Петрова, Блинова, Гагарина, Лысогорская, Дзержинского, пр. 50 лет Октября, пр. Победы, пр. Строителей и др., - сообщили в комитете городского хозяйства.
С началом снегопада, пояснили специалисты, в первую очередь обрабатываются противогололёдными материалами наиболее опасные для движения транспорта участки магистралей и улиц. Это крутые спуски и подъёмы, мосты, эстакады, тоннели, тормозные площадки на перекрёстках улиц и остановках общественного транспорта.
Согласно правилам благоустройства Улан-Удэ, зимой прилегающие территории к зданию, строению, сооружению образованного земельного участка, входящие в их состав тротуары, пешеходные дорожки, выходы (крыльцо) из подъездов многоквартирных домов, входных групп зданий подлежат очистке от снега до твердого основания, покрытия (асфальт, бетон, брусчатка, плитка) и очистке от зимней скользкости.
На территориях внутриквартальных, внутридворовых проездов, дворовых территориях многоквартирных домов допускается оставление слоя снега для его последующего уплотнения.
В Улан-Удэ ликвидируют последствия выпавшего снега
Общество, Фото:
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