В Бурятии лесники восстанавливают мосты и дороги

- Недалеко от населённого пункта мы выделили местным жителям 18 делян для заготовки древесины для собственных нужд, однако не все могли проехать по дороге, поэтому было принято решение выровнять дорогу бульдозером. Теперь тут может проехать даже «Истана», - поделился главный лесничий Иволгинского лесничества Виктор Денисенко.





Сотрудники Иволгинского лесничества с помощью бульдозера выровняли лесную дорогу недалеко от села Калёново Иволгинского района, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.В Баргузинском районе также позаботились о передвижении в лесах. Лесопользователи Усть-Баргузинского лесничества совместно с лесниками отремонтировали мост через реку Крутобережная в местности «Первая крутоберега».- Мост был старый, весной была большая вода, его подмыло, стащило по течению, люди, которые заготавливали древесину для собственных нужд, положили плахи для проезда и проезжали на свой страх и риск. Лесопожарная техника тут не прошла бы, однозначно, и нам приходилось делать большой крюк, - рассказывает директор Баргузинского лесхоза Юрий Ефимов.Работники проложили толстые брёвна, а сверху засыпали грунтом. Таким образом, дорога будет использоваться как местными жителями, заготавливающими древесину для собственных нужд, так и лесниками для охраны, защиты и воспроизводства лесов.