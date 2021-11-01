В Первомайском украсили трансформаторную подстанцию
В Иркутске продолжается проект по росписи трансформаторных подстанций во дворах города. Год назад рисунки животных, обитающих в Иркутском зоосаде, появились во дворах микрорайона Ново-Ленино, а теперь изображение неясыти и сокола пустельги украшают двор в Первомайском.
Расписывал трансформаторную подстанцию художник Сергей Пнёв, он же работал над декорированием подстанций в прошлом году. На этот раз мастер выбрал новый способ нанесения рисунков: если в Ново-Ленино он пользовался краской и кистями, то портреты в Первомайском были сделаны аэрозольными баллончиками.
Изобразить пернатых Сергей решил по собственной инициативе. По его словам, рисовать их проще, чем других животных. Ведь птица, парящая в синем небе, сама по себе выглядит выразительно, и художнику не нужно тратить время на сложную проработку фона, как в случае с лисой или соболем.
Как сообщает пресс-служба Иркутского зоосада, жители двора, в котором расположена трансформаторная подстанция, были очень рады её обновлённому яркому виду. Во время работы к Сергею не раз подходили люди со словами благодарности за украшение придомовой территории. Особенный интерес к арт-объекту проявили местные ребятишки.
Во дворе Иркутска появились изображения неясыти и пустельги
Общество, Фото:
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