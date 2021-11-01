Родившая малыша самка оказалась заботливой матерью
В Иркутской зоогалерее зелёная мартышка Алиса обзавелась потомством. Обезьяна, хоть и первородка, с задачей справилась почти на «отлично». Единственное, что она при родах сама не сообразила сделать, так это перегрызть пуповину. Пока не вмешался человек с ножницами, послед так и болтался на детёныше, мешая его правильно взять на руки и начать приводить в порядок после появления на свет.
- Процесс организации полноценного кормления детёныша потребовал некоторого времени, терпения и нервов. Молодой мамаше поначалу страшно не нравились ощущения, которые она испытывала, когда ребёнок пытался плотно присосаться к груди. Но малыш был голоден и настойчив, а мы всячески отвлекали кормилицу, чтобы дать ей возможность привыкнуть к новому для неё процессу. В итоге молоко начало активно прибывать, и Алиса смирилась с тем, что оно должно куда-то деваться. Уже к вечеру первого дня сеансы кормления стали происходить не по 20-30 секунд, а нормально, пока отпрыск сам не решал, что он сыт и пора, например, поспать, - сообщает пресс-служба Иркутской зоогалереи.
Сейчас Алиса совсем не нервничает, когда ребёнок требует еды, и не отрывает его каждый раз от груди, а наоборот, всячески помогает правильно и удобно присосаться.
Если бы с инстинктами у матери пошло что-то не так, а в зоопарках такое бывает довольно часто, обязанности по воспитанию маленького самца упали бы на сотрудников зоогалереи. Однако мартышка не подвела и оказалась заботливой матерью.
В Иркутской галерее родилась зелёная мартышка
Общество, Фото:
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