В Улан-Удэ несколько домов лишились воды из-за камня

Необычную причину аварии не смогли установить сразу



В субботу, 30 октября, в 16.50 часов в Улан-Удэ прекратилась подача холодного водоснабжения в три малоэтажных многоквартирных жилых дома в переулке Псковский, 32, 34, 36, а также на котельную ТГК-14 «пер. Псковский, 36а».



Почему произошло отключение холодной воды, сразу не смогли установить, и прошли данные о «неустановленной причине».



- В 16:55 в связи со значительным снижением давления в сети холодного водоснабжения для продолжения бесперебойной работы котельной «пер. Псковский,36а» и сохранения теплоснабжения потребителям жилого сектора подпитка холодной водой начата с резервного бака, - сообщают оперативные службы города.



В 18:01 рабочие обнаружили утечку в колодце, что находится в переулке Псковский, 32. Были начаты работы по определению и устранению причины аварии.



В 23:00 работы завершены. Были проведены сварочные работы в колодце на стальной трубе, где приварили четыре резьбы, три отвода, регулятор давления, установили два вентиля. После этого холодное водоснабжение было восстановлено всем потребителям.



В 23:40 котельную перевели на нормальную схему холодного водоснабжения.



Причина аварии оказалась весьма необычной. Как выяснилось, водопроводный узел в колодце был повреждён в результате падения камня. Упал ли он случайно или неизвестный кинул его туда, пока не сообщается.



В оперативной сводке сообщается, что общее время устранения аварии на сетях холодного водоснабжения составило 6 часов 10 минут.

