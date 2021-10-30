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В Бурятии непривитые смогут посещать общественные места при наличии отрицательного ПЦР-теста

В Бурятии непривитые смогут посещать общественные места при наличии отрицательного ПЦР-теста
Общество,  Фото:pixabay.com
Соответствующие изменения внесены в указ главы Бурятии

С 1 ноября при отсутствии QR-кода о вакцинации или перенесённом коронавирусе посетители должны предоставить отрицательный тест на COVID-19 методом ПЦР, сделанный за 72 часа до посещения. Соответствующие изменения внесены в указ главы Бурятии. Данные требования действуют на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года.

- Невакцинированные граждане смогут посетить общественные места при наличии отрицательного результата лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР, полученного не ранее чем за 72 часа до дня посещения, в том числе при наличии заключения о медицинском отводе. Также необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность, - сообщили в правительстве республики.

Напоминаем, особый режим пропуска в период нерабочих дней действует при посещении предприятий общественного питания, торговых центров, торговых комплексов, а также торгово-развлекательных комплексов, объектов торговли непродовольственными товарами, СПА-салонов, салонов красоты, маникюрных, косметических, массажных салонов, соляриев, саун, бассейнов, фитнес-залов, закрытых спортивных сооружений, физкультурно-спортивных комплексов, открытых термальных бассейнов, библиотек, читальных залов Государственного архива, музеев, театрально-зрелищных учреждений, организаций культурно-досугового типа, гостиниц, отелей, домов отдыха, санаторно-курортных учреждений.

Данные ограничения не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций.

Также требования по допуску посетителей в торговые центры не распространяются на граждан в случае их следования в пункты вакцинации против COVID-19, расположенные на территории торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных комплексов.
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