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В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД проверили автомобили росгвардейцев

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД проверили автомобили росгвардейцев
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Дорожные полицейские проверяли документы, состояние шин и прочее

В подразделениях территориального управления Росгвардии проводится мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, профилактике дорожно-транспортных происшествий и административных правонарушений в области дорожного движения и укреплению дисциплины среди сотрудников и военнослужащих - владельцев транспортных средств, сообщили в пресс-службе ведомства.

Совместно с сотрудниками ГИБДД проведён осмотр личных автомобилей росгвардейцев. При осмотре у автовладельцев проверялись документы на транспортные средства, состояние шин, наличие и состояние средств пожаротушения, медицинских аптечек, наличие светоотражающего жилета и знака аварийной остановки.



Сотрудники ГИБДД провели занятия с личным составом по изменениям в действующем законодательстве в сфере ПДД. Также в ходе профилактических бесед росгвардейцам продемонстрировали видеоролики о дорожно-транспортных происшествиях и обсудили пути и способы их предотвращения. Военнослужащие задали специалистам интересующие вопросы в области дорожного движения. Все сотрудники и военнослужащие, имеющие право управления транспортным средством, сдали зачёты по знанию ПДД.

- Подобные мероприятия, направленные на профилактику безопасности дорожного движения, мы проводим постоянно. О соблюдении правил дорожного движения и безопасности мы напоминаем не только водителям, но и сотрудникам и военнослужащим – пешеходам. Текущий месячник безопасности дорожного движения в территориальном управлении продлится до конца ноября, – отметил заместитель начальника управления Росгвардии по Бурятии полковник Василий Лосев.

Росгвардия

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