Горсовет поздравил Улан-Удэ с Днём народного единства

Горожанам пожелали успехов, здоровья и всего доброго



Председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев поздравил жителей столицы Бурятии с Днём народного единства. В поздравлении говорится:



«Дорогие друзья! От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета поздравляю вас с Днём народного единства!



Этот праздник символизирует сплочённость и отвагу, которые мы получили в великое, бесценное наследство от многих поколений наших предков. Именно они помогли выстоять в трудные моменты истории нашей страны.



Желаю Вам успехов, здоровья и всего самого доброго!»

