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Горсовет поздравил Улан-Удэ с Днём народного единства

Горсовет поздравил Улан-Удэ с Днём народного единства
Общество,  Фото:пресс-служба УУГСД
Горожанам пожелали успехов, здоровья и всего доброго

Председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев поздравил жителей столицы Бурятии с Днём народного единства. В поздравлении говорится:

«Дорогие друзья! От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета поздравляю вас с Днём народного единства!

Этот праздник символизирует сплочённость и отвагу, которые мы получили в великое, бесценное наследство от многих поколений наших предков. Именно они помогли выстоять в трудные моменты истории нашей страны.

Желаю Вам успехов, здоровья и всего самого доброго!»
ГорсоветУУ поздравление День народного единства Улан-Удэ

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