Горожанам пожелали успехов, здоровья и всего доброго
Председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев поздравил жителей столицы Бурятии с Днём народного единства. В поздравлении говорится:
«Дорогие друзья! От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета поздравляю вас с Днём народного единства!
Этот праздник символизирует сплочённость и отвагу, которые мы получили в великое, бесценное наследство от многих поколений наших предков. Именно они помогли выстоять в трудные моменты истории нашей страны.
Желаю Вам успехов, здоровья и всего самого доброго!»
Горсовет поздравил Улан-Удэ с Днём народного единства
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