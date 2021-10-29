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В Бурятии наградили лучших сотрудников вневедомственной охраны

В Бурятии наградили лучших сотрудников вневедомственной охраны
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Всего наградами отмечены более 100 сотрудников

Сегодня в Улан-Удэ прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню образования вневедомственной охраны.

В управлении Росгвардии по Бурятии праздничные мероприятия начались с возложения гирлянды и живых цветов к мемориалу погибшим при исполнении служебного долга.

Врио начальника управления, полковник полиции Павел Галкин поздравил личный состав и ветеранов службы с праздником, отметив весомый вклад, который вневедомственная охрана вносит в обеспечение безопасности жителей региона.


- Благодарю личный состав за стойкость духа и верность избранной профессии. Желаю крепкого здоровья и достижения новых высот в службе на благо Отчеству, - поздравил собравшихся начальник управления вневедомственной охраны полковник полиции Евгений Котов.

Благодарственное письмо от Дома ребёнка «Аистёнок» вручили водителю группы задержания отдела вневедомственной охраны по Улан-Удэ, младшему сержанту полиции Константину Протопопову. Главный врач учреждения поблагодарил росгвардейца за помощь в благоустройстве прогулочного участка для воспитанников «Аистёнка», за внимание к судьбе детей, оставшихся без попечения родителей.

Также состоялось вручение очередных специальных званий сотрудникам группа задержания батальона вневедомственной охраны по Улан-Удэ.

Всего ко Дню вневедомственной охраны были награждены различными видами поощрений более 100 сотрудников и работников управления вневедомственной охраны Росгвардии по Бурятии, сообщили в пресс-службе ведомства. 



Росгвардия

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