Дорожные полицейские будут выявлять нетрезвых автомобилистов
С 29 по 31 октября сотрудники ГИБДД по Иркутской области проведут на территории Заларинского, Куйтунского, Аларского и Бодайбинского районов сплошные проверки автотранспорта, направленные на выявление лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.
По итогам 9 месяцев текущего года на дорогах региона произошло 285 дорожно-транспортных происшествий, в которых водители находились за рулём в состоянии опьянения или отказались проходить медицинское освидетельствование. В этих происшествиях 76 человек погибли и 378 получили травмы различной степени тяжести.
Выявлено более 11 тысяч водителей, управляющих транспортным стредством в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения сотрудники ГИБДД задержали 1944 автомобилиста.
За вождение в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 тысяч рублей с лишением права управлять транспортным средством сроком от полутора до двух лет.
В Иркутской области пройдут сплошные проверки водителей
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