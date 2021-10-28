Велосипед оставили возле входа в магазин
В городе Закаменске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали на маршруте патрулирования подозреваемого в краже велосипеда. Кража велосипеда произошла возле магазина. Хозяин транспортного средства зашёл в торговую точку и оставил велосипед на входе.
Получив описание транспортного средства, росгвардейцы приступили к поисковым мероприятиям на маршруте патрулирования. На центральной улице города правоохранители заметили подростка на велосипеде, схожем с ориентировкой, – синего цвета, марки «Stels».
Задержанного 17-летнего местного жителя передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
В Бурятии подросток украл велосипед
Общество, Фото:
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Велосипед оставили возле входа в магазин
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