В Бурятии подросток украл велосипед

Общество, Фото: Росгвардия по Бурятии

Велосипед оставили возле входа в магазин



В городе Закаменске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали на маршруте патрулирования подозреваемого в краже велосипеда. Кража велосипеда произошла возле магазина. Хозяин транспортного средства зашёл в торговую точку и оставил велосипед на входе.



Получив описание транспортного средства, росгвардейцы приступили к поисковым мероприятиям на маршруте патрулирования. На центральной улице города правоохранители заметили подростка на велосипеде, схожем с ориентировкой, – синего цвета, марки «Stels».



Задержанного 17-летнего местного жителя передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

