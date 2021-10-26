Женщину сейчас разыскивают
В редакцию «Байкал-Daily» обратилась жительница Улан-Удэ Наталья с просьбой о помощи в розыске женщины, которая скрылась с места ДТП. Всё произошло днём 21 октября.
На пересечении улиц Сухэ-Батора и Смолина в направлении Виадука в крайней правой полосе женщина на чёрной «Тойоте Виш» без госномера въехала в заднюю часть автомобиля «Тойота Вокси». После ДТП виновница скрылась.
- Когда она въехала, я вышла поговорить с ней, она начала выворачивать руль. Я говорю: «Куда вы сворачивайте, куда вы вообще выворачиваете?». Ещё до меня не доходит, что она уже тогда хотела уехать. Потом минут через 7-8, когда аварком приехал, я начала ему объяснять ситуацию, и она в это время, когда мы отвлеклись, решила скрыться, - рассказала «Байкал-Daily» Наталья.
Также девушка добавляет, что всё это время виновница аварии не выходила из машины и не показывала лица.
После случившегося у Натальи начались головные боли. Сейчас девушка принимает обезболивающее и планирует сделать в больнице снимок головы.
Серьёзно пострадала и машина горожанки. На крышке багажника и бампере остались сильные вмятины.
Поиском виновницы аварии теперь занимаются в ГИБДД. Также очевидцы рассказали Наталье, что позавчера видели похожую машину.
- Видели эту машину, девушка была за рулём также. Она ездит по городу, а поймать её не могут, номеров нет. Чёрный «Виш», помятый такой со всех сторон, - рассказывает девушка.
Наталья просит откликнуться водителей с видеорегистраторами, кто в промежуток с 13:16 до 13:20 проезжал данный участок дороги. Номера телефонов для связи: 89146323035, 35-34-40.
В центре Улан-Удэ виновница аварии скрылась с места ДТП
Общество, Фото:
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