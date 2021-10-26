Улан-удэнка купила у незнакомцев омуль на 1,7 млн





Утром 23 октября во время патрулирования в селе Ранжурово Кабанского района сотрудниками ДПС на остановке были замечены четыре сумки, недалеко от которых стояла женщина. На вопрос полицейских её ли это имущество, она сказала, что сумки ей не принадлежат. Кроме женщины, людей на остановке не было.При осмотре полицейские обнаружили в поклаже 233 особи байкальского омуля – весом 163 килограмма.В ходе дознания 40-летняя улан-удэнка призналась, что приобрела рыбу у незнакомцев и планировала переправить в столицу республики.За приобретение имущества, заведомо добытого преступным путём, дознанием возбуждено уголовное дело.- Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого в незаконной добыче и сбыте байкальского эндемика. Ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам, составил около 1,7 миллионов рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», - сообщили в пресс-службе МВД России по Бурятии.Также в рамках операции «Путина» утром 25 октября на берегу реки Верхняя Ангара задержали двоих жителей села Верхняя Заимка Северо-Байкальского района 34 и 54 лет.Мужчины, зная о запрете вылова рыбы в нерестовый период, совершили незаконную добычу омуля. Они успели выловить 46 особей байкальского эндемика и были задержаны. У граждан изъяты рыба, сети и лодка. Ущерб государству составил около 335 тысяч рублей.