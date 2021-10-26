В Бурятии спасатели вскрыли квартиру и нашли тело женщины

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Соседи жаловались на резкий неприятный запах, исходящий от квартиры



Вчера, 25 октября, поступило сообщение от жителей о том, что в Гусиноозерске их родственница не выходит на связь. Соседи женщины жаловались на резкий неприятный запах, исходящий от двери её квартиры.



На место выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы вместе с сотрудниками полиции. Спасатели с помощью специнструмента вскрыли дверь.



В квартире была обнаружена женщина без признаков жизни. Предположительно она умерла несколько дней назад, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

