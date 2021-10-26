Соседи жаловались на резкий неприятный запах, исходящий от квартиры
Вчера, 25 октября, поступило сообщение от жителей о том, что в Гусиноозерске их родственница не выходит на связь. Соседи женщины жаловались на резкий неприятный запах, исходящий от двери её квартиры.
На место выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы вместе с сотрудниками полиции. Спасатели с помощью специнструмента вскрыли дверь.
В квартире была обнаружена женщина без признаков жизни. Предположительно она умерла несколько дней назад, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии спасатели вскрыли квартиру и нашли тело женщины
Общество, Фото:
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