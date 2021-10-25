В пригороде Улан-Удэ эвакуировали школьников





В мессенджере в группе села Поселье жителям сообщили, что детей отправили домой. Ученики, которые живут далеко, пошли к одноклассникам.





В 9.11 часов 25 октября на пульт оперативного дежурного ЕДДС администрации Иволгинского района поступило сообщение об угрозе взрыва в школе Поселья.Замдиректора по воспитательной работе школы обратилась к участковому с сообщением о том, что на электронный адрес школы поступило сообщение о заложении взрывного устройства.По сигналу были подняты все оперативные службы Иволгинского района.- В 9.20 территория школы была оцеплена сотрудниками ОМВД по Иволгинскому району, выставлены посты ДПС, организована эвакуация персонала и учащихся. Занятия в школе отменены на время проведения обследования, - сообщают в администрации Иволгинского района.По состоянию на 11.00 проходит обследование территории школы сотрудниками Росгвардии на предмет обнаружения взрывного устройства.Задействовано 5 единиц техники ОМВД, 1 единица техники ПЧ-21, скорая помощь. Всего задействовано 14 человек.