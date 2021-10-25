В Иркутской области вызволили детей, запертых в квартире

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Дети рассказали, что несколько дней назад их мама ушла и с тех пор они находятся одни



Вчера днём в полицию поступило сообщение от жительницы посёлка Осиновка о том, что детям, находившимся в одной из квартир многоэтажки, требуется помощь. На место прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции и инспектор по делам несовершеннолетних.



Женщина пояснила им, что видела, как одна из местных жительниц по спущенной детьми веревке передавала им продукты питания.



Дверь квартиры оказалась заперта, а дети через неё пояснили, что несколько дней назад их мама ушла и с тех пор они находятся одни.



По выдвижной лестнице пожарной машины полицейские добрались до окна квартиры, расположенной на 3 этаже, и вынесли 4 мальчиков в возрасте от 1 до 10 лет.



- Сейчас детей осматривают медики. Полицейские разыскивают законных представителей несовершеннолетних, выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают причины, по которым дети остались без присмотра взрослых, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



Установлена личность мамы мальчиков. Она неоднократно привлекала внимание инспекторов ПДН и находится на учёте.



