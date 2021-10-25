В Иркутской области вызволили детей, запертых в квартире

Дети рассказали, что несколько дней назад их мама ушла и с тех пор они находятся одни
Вчера днём в полицию поступило сообщение от жительницы посёлка Осиновка о том, что детям, находившимся в одной из квартир многоэтажки, требуется помощь. На место прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции и инспектор по делам несовершеннолетних.
Женщина пояснила им, что видела, как одна из местных жительниц по спущенной детьми веревке передавала им продукты питания.
Дверь квартиры оказалась заперта, а дети через неё пояснили, что несколько дней назад их мама ушла и с тех пор они находятся одни.
По выдвижной лестнице пожарной машины полицейские добрались до окна квартиры, расположенной на 3 этаже, и вынесли 4 мальчиков в возрасте от 1 до 10 лет.
- Сейчас детей осматривают медики. Полицейские разыскивают законных представителей несовершеннолетних, выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают причины, по которым дети остались без присмотра взрослых, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Установлена личность мамы мальчиков. Она неоднократно привлекала внимание инспекторов ПДН и находится на учёте.
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Общество, Фото:
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