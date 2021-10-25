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В центре Улан-Удэ включили новый светофор

В центре Улан-Удэ включили новый светофор
Общество,  Фото:ulanude.official
Светофор установили в месте концентрации ДТП

На пересечении улиц Шмидта и Каландаришвили в Улан-Удэ на светофорном объекте установлены первые светофорные ГОБО-проекторы, сообщает МБУ «Горсвет». Благодаря им на дороге появляется проекция дорожного знака 5.19.1 «Пешеходный переход», ещё на данном перекрёстке появится проекция дорожной разметки 1.14.1 «зебра».

Проекторы предназначены для уличного использования с модификацией низких температур и северного климата.

На прошлой неделе МБУ «Горсвет», подведомственное учреждение комитета городского хозяйства провели заключительные работы по строительству нового светофора.

По решению комитета по транспорту новый светофорный объект появился на пересечении улиц Шмидта и Каландаришвили в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Городские электрики установили семь светофорных стоек, восемь транспортных и восемь пешеходных светофоров. Новые светофоры в плоском корпусе имеют высокие технические показатели и современный элегантный вид, сообщили в пресс-службе администрации города.

На сегодня Горсвет обслуживает 133 светофорных объекта.


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