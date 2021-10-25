В центре Улан-Удэ включили новый светофор



На сегодня Горсвет обслуживает 133 светофорных объекта.







На пересечении улиц Шмидта и Каландаришвили в Улан-Удэ на светофорном объекте установлены первые светофорные ГОБО-проекторы, сообщает МБУ «Горсвет». Благодаря им на дороге появляется проекция дорожного знака 5.19.1 «Пешеходный переход», ещё на данном перекрёстке появится проекция дорожной разметки 1.14.1 «зебра».Проекторы предназначены для уличного использования с модификацией низких температур и северного климата.На прошлой неделе МБУ «Горсвет», подведомственное учреждение комитета городского хозяйства провели заключительные работы по строительству нового светофора.По решению комитета по транспорту новый светофорный объект появился на пересечении улиц Шмидта и Каландаришвили в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.Городские электрики установили семь светофорных стоек, восемь транспортных и восемь пешеходных светофоров. Новые светофоры в плоском корпусе имеют высокие технические показатели и современный элегантный вид, сообщили в пресс-службе администрации города.