Пожар произошёл на третьем этаже многоквартирного дома
Сегодня в 10:46 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о загорании в квартире пятиэтажного дома в посёлке Новый Зеленый в Железнодорожном районе Улан-Удэ. К месту были направлены пожарные расчёты.
На момент прибытия первого подразделения из окна квартиры на третьем этаже наблюдалось сильное задымление. Личным составом пожарно-спасательной части № 5 из горящей квартиры была спасена женщина. Пожарные передали женщину бригаде скорой помощи.
По лестничному маршу также были эвакуированы 19 человек.
- Открытое горение огнеборцам удалось ликвидировать в течение 15 минут. Общая площадь пожара составила 20 кв.м. Всего на ликвидации пожара было задействовано 21 человек личного состава, 8 единиц техники, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнём при курении.
В Улан-Удэ из горящей квартиры спасли женщину
Общество, Фото:
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