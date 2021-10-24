В Улан-Удэ из горящей квартиры спасли женщину

Общество, Фото: ГУ МЧС России по Бурятии

Пожар произошёл на третьем этаже многоквартирного дома



Сегодня в 10:46 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о загорании в квартире пятиэтажного дома в посёлке Новый Зеленый в Железнодорожном районе Улан-Удэ. К месту были направлены пожарные расчёты.



На момент прибытия первого подразделения из окна квартиры на третьем этаже наблюдалось сильное задымление. Личным составом пожарно-спасательной части № 5 из горящей квартиры была спасена женщина. Пожарные передали женщину бригаде скорой помощи.



По лестничному маршу также были эвакуированы 19 человек.



- Открытое горение огнеборцам удалось ликвидировать в течение 15 минут. Общая площадь пожара составила 20 кв.м. Всего на ликвидации пожара было задействовано 21 человек личного состава, 8 единиц техники, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.



Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнём при курении.



