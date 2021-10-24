Во время месячника чистоты в Железнодорожном районе прошло более 80 экологических акций
22 октября коллектив администрации Железнодорожного района, управляющие компании и неравнодушные жители вышли на субботник на бульвар «Сиреневый».
В итоге на бульваре собрали 180 мешков мусора и листьев.
Во время месячника чистоты в Железнодорожном районе прошло более 80 экологических акций, вывезено более 500 кубов мусора.
23 октября прошёл общегородской субботник, сообщили в администрации Улан-Удэ.
180 мешков мусора, листьев собрали на бульваре «Сиреневом» в Улан-Удэ
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