180 мешков мусора, листьев собрали на бульваре «Сиреневом» в Улан-Удэ

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Во время месячника чистоты в Железнодорожном районе прошло более 80 экологических акций



22 октября коллектив администрации Железнодорожного района, управляющие компании и неравнодушные жители вышли на субботник на бульвар «Сиреневый».



В итоге на бульваре собрали 180 мешков мусора и листьев.



Во время месячника чистоты в Железнодорожном районе прошло более 80 экологических акций, вывезено более 500 кубов мусора.



23 октября прошёл общегородской субботник, сообщили в администрации Улан-Удэ.

