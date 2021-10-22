В Улан-Удэ экс-сотрудник УФСИН получил условный срок за взятку

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В Улан-Удэ суд вынес приговор бывшему инспектору группы надзора отдела безопасности исправительной колонии № 8. 26-летний мужчина признан виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки.



Установлено, что в конце августа 2019 года к инспектору обратился осуждённый, который предложил денежное вознаграждение и попросил пронести для него на территорию колонии мобильные телефоны.



Сотрудник согласился, после чего в одном из торговых центров в Железнодорожном районе Улан-Удэ встретился с супругой мужчины, которая передала ему форменные ботинки с вшитыми скрытым способом в их подошвы двумя мобильными телефонами.



Затем инспектор надел полученную обувь и в ней прошёл через контрольно-пропускной пункт на территорию исправительного учреждения, после чего извлек из подошвы средства связи, пользование которыми лицами, отбывающими наказание, запрещено, и передал их осуждённому. После этого сотрудник вновь встретился в торговом центре с его супругой и получил от женщины взятку в размере 25 тысяч рублей.



Приговором суда бывшему сотруднику исправительного учреждения назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком, а также со штрафом в размере 75 тысяч рублей и лишением права занимать должности на государственной службе на срок 3 года, сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.

