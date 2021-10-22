В знании бурятского языка соревновались представители других национальностей
В Бурятии завершился межрегиональный конкурс «Буряад хэлэн баян даа!». В мероприятии по популяризации бурятского языка среди представителей небурятской национальности приняли участие 44 конкурсанта из 14 районных школ, средних профессиональных и высших образовательных организаций республики, Иркутской области и Забайкальского края.
Конкурс проводился по трём разным возрастным группам: младшая группа – школьники от 12 до 14 лет; средняя группа – школьники и студенты от 15 до 19 лет; старшая группа - взрослые от 20 лет и старше.
В первом туре участникам необходимо было исполнить басни Гунги Чимитова или литературный перевод басен русских классиков на бурятский язык. Во втором туре «Читаем любимые стихи», посвящённом 22-летию Всемирного дня поэзии, участникам было необходимо подготовить устный рассказ на бурятском языке о творчестве одного из известных бурятских поэтов: Дондока Улзытуева, Даши Дамбаева или Дамбы Жалсараева.
В старшей группе дипломы первой степени получили Альбина Будажапова, учитель Хошун-Узурской СОШ им. Ш-Н.Э. Эрдынеева и Елизавета Шеломенцева, студентка Бурятской сельскохозакадемии им. В.Р. Филиппова. Список остальных победителей и призёров конкурса размещён на официальном сайте министерства образования Бурятии, сообщает пресс-служба ведомства.
В Бурятии завершился конкурс «Буряад хэлэн баян даа!»
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