Маршрутчики Иркутска повысят стоимость проезда

Об этом они уведомили администрацию города



В Иркутске 26 компаний-перевозчиков, осуществляющих работу на муниципальных маршрутах общественного транспорта, уведомили администрацию города об увеличении тарифа на перевозку пассажиров. С 1 ноября они планируют повышение стоимости проезда: до 25 рублей в дневное время и 30 рублей после 20:00.



Ранее представители транспортных компаний заявляли об изменении тарифа с 1 июля, однако на совещании, прошедшем в администрации Иркутска, было достигнуто соглашение о сохранении текущей стоимости до конца года. Несмотря на договорённость, коммерческие перевозчики воспользовались правом, закреплённым в системе федерального и регионального законодательства. Согласно федеральному закону №220, компании, действующие на регулярных муниципальных маршрутах по нерегулируемым тарифам, имеют возможность самостоятельно устанавливать, и, следовательно, изменять стоимость проезда.



С 1 ноября повышение тарифа на перевозку пассажиров ожидается в автобусах маршрутов №2, №4, №4с, №7к, №9, №10, №10к, №10т, №12, №13, №16, №16с, №16к, №22, №23, №28, №28р, №30, №32, №45, №46, №51, №56, №65, №66 и №77. Вместе с тем, цена проезда в муниципальном транспорте Иркутска остаётся прежней: с 2016 года она составляет 15 рублей.



На данный момент в Иркутске зарегистрировано 76 маршрутов общественного транспорта. 50 из них обслуживают муниципальные предприятия «Иркутскавтотранс» и «Иркутскгортранс». Кроме того, иркутян и гостей города перевозят автобусы и маршрутные такси, принадлежащие 42 коммерческим компаниям. Ранее цена проезда в коммерческом транспорте города поднималась в 2018 году, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

