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В Бурятии объявлен конкурс национальных комиксов

В Бурятии объявлен конкурс национальных комиксов
Общество,  Фото:pixabay.com
Участникам предстоит создать работы по мотивам сказок, эпосов, мифов и легенд

Жителей Бурятии, любящих и умеющих рисовать, а также увлекающихся созданием комиксов, приглашают поучаствовать в республиканском творческом конкурсе «Буряад комикс». Проект направлен на создание и продвижение такого направления как бурятский комикс среди детей и молодёжи.

По условиям конкурса участникам предлагается создать комиксы по мотивам бурятских сказок, эпосов, мифов и легенд. Им предоставляется творческая свобода при трактовке исходного устного и литературного материала. Персонажи могут быть решены, например, в жанрах «фэнтези» или «аниме», в традиционном стиле «буряад зураг» и т.д., а события могут происходить как в современной действительности, так и в фантастическом будущем. Также нет ограничений для визуального решения: это может быть чёрно-белое или цветное изображение, графика, акварель или что-то другое на выбор автора. Комикс должен представлять собой законченный сценарий, состоящий из кадров-фрагментов текстово-визуальной истории под определённым названием. Заявки и проекты принимаются до 21 ноября.

Демонстрация работ пройдёт в декабре этого года в экспозиционных залах центра современного искусства «Залуу». С положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте колледжа искусств имени Чайковского, сообщает пресс-служба колледжа.

Возрастное ограничение 0+
Бурятия комиксы манга конкурс фольклор сказки

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