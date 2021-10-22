Пассажир рейса «Москва – Иркутск» пойдёт под суд за кражу денег

Мужчина стащил 10 тысяч у другого пассажира



В Иркутске 24-летний молодой человек обвиняется в краже.



По версии следствия, в августе обвиняемый, находясь в качестве пассажира на борту воздушного судна, выполняющего рейс «Москва – Иркутск», украл 10 тысяч рублей из сумки, находящейся на соседнем свободном пассажирском месте. По прибытию в аэропорт Иркутска обвиняемый с места происшествия скрылся, деньгами распорядился по своему усмотрению.



- После установления местонахождения мужчины, в виду отсутствия у него регистрации по месту пребывания на территории Иркутской области, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Молодой человек признал свою вину и возместил материальный ущерб.



В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Иркутска для рассмотрения по существу.

