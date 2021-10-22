В Бурятии появится «территория, свободная от COVID-19»





Село Улюкчикан Баргузинского района может стать территорией без COVID-19, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.В селе вакцинировано почти 100% населения от числа подлежащих вакцинации. Такого результата удалось добиться благодаря тому, что население проявило высокую гражданскую ответственность, и жители постарались в полной мере обезопасить себя и своих близких.Вакцинации подлежало 276 человек взрослого населения, из них привился 221 человек. На сегодняшний день в Улюкчикане нет зарегистрированных случаев заболевания. Заболевших среди вакцинированных нет.- Хорошие показатели жители села демонстрировали и во время предыдущих волн – с марта 2021 года началась вакцинация, и к середине лета план был выполнен. В Улюкчикане соблюдаются все антиковидные меры, жители относятся к этому вопросу весьма щепетильно, - отметили в минздраве.Работает фельдшерско-акушерский пункт, фельдшер Инга Ринчинова проводит подворовые обходы, рассказывая жителям о рисках заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и о том, что вакцинация – это стопроцентный способ избежать тяжёлых последствий COVID-19.По её словам, с начала пандемии в селе коронавирусом переболело 35 человек, из них 12 детей.