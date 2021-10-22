В Улан-Удэ врачи спасли жизнь танцору

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина жаловался на сильнейшие головные боли



Нейрохирурги республиканской больницы имени Семашко в Улан-Удэ успешно прооперировали молодого танцора с разрывом аневризмы головного мозга, сообщается в аккаунте больницы в Instagram.



В приёмный покой больницы обратился 34-летний мужчина с сильнейшими головными болями. Проведённое специалистами МСКТ исследование головного мозга показало субарахноидальное кровотечение вследствие разрыва мешотчатой аневризмы. В срочном порядке мужчину госпитализировали в отделение нейрохирургии.



Для выбора верного метода лечения врачами также проведена МСКТ ангиография с введением контрастного вещества. От локализации аневризмы зависит методика хирургического вмешательства – эндоваскулярное (малоинвазивное), либо клипирование, то есть открытая операция.



- После проведённого консилиума было принято решение оперировать открытым методом. Сосудистой нейрохирургией в нашей больнице занимается В.П.Хунданов – к.м.н., заведующий нейрохирургическим отделением. Действовать необходимо срочно и точно – повторный разрыв аневризмы в большинстве случаев приводит к летальному исходу, - отметили медики.



Операция прошла успешно - аневризма устранена, кровотечение остановлено и дренировано.



Мужчину уже выписали из больницы и он вернулся к любимому делу.

