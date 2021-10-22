Мужчина жаловался на сильнейшие головные боли
Нейрохирурги республиканской больницы имени Семашко в Улан-Удэ успешно прооперировали молодого танцора с разрывом аневризмы головного мозга, сообщается в аккаунте больницы в Instagram.
В приёмный покой больницы обратился 34-летний мужчина с сильнейшими головными болями. Проведённое специалистами МСКТ исследование головного мозга показало субарахноидальное кровотечение вследствие разрыва мешотчатой аневризмы. В срочном порядке мужчину госпитализировали в отделение нейрохирургии.
Для выбора верного метода лечения врачами также проведена МСКТ ангиография с введением контрастного вещества. От локализации аневризмы зависит методика хирургического вмешательства – эндоваскулярное (малоинвазивное), либо клипирование, то есть открытая операция.
- После проведённого консилиума было принято решение оперировать открытым методом. Сосудистой нейрохирургией в нашей больнице занимается В.П.Хунданов – к.м.н., заведующий нейрохирургическим отделением. Действовать необходимо срочно и точно – повторный разрыв аневризмы в большинстве случаев приводит к летальному исходу, - отметили медики.
Операция прошла успешно - аневризма устранена, кровотечение остановлено и дренировано.
Мужчину уже выписали из больницы и он вернулся к любимому делу.
В Улан-Удэ врачи спасли жизнь танцору
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